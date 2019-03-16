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غلق بوغاز رشيد وميناء المعدية وتوقف حركة الملاحة بسبب الطقس السيئ بالبحيرة

السبت، 16 مارس 2019 09:42 ص
غلق بوغاز رشيد وميناء المعدية وتوقف حركة الملاحة بسبب الطقس السيئ بالبحيرة بوغازى رشيد - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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شهدت محافظة البحيرة اليوم السبت، حالة من الطقس السيئ وانخفاض درجات الحرارة وهطول الأمطار على عدد من مدن ومراكز المحافظة .

وأدى سوء حالة الطقس إى توقف حركة الصيد والملاحة نظرا لارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية، وإغلاق بوغاز رشيد وميناء المعدية.

وكثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية من جهودها لمواجهة أثار سوء حالة الطقس، وتم تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية لمتابعة أى أحداث طارئة .

وشنت الأجهزة الامنية حملات مكثفة على المعديات النيلية لمواجهة مخالفات شروط الترخيص ومنع قيام الرحلات البحرية مع استمرار سوء حالة الطقس.


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