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غدًا.. "التعليم" تبدأ توزيع الشريحة الخاصة بخط الطالب

السبت، 16 مارس 2019 04:00 ص
غدًا.. "التعليم" تبدأ توزيع الشريحة الخاصة بخط الطالب د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن بدء تسليم الشريحة الخاصة بخط الطالب، والذى سيتم استخدامه لجهاز التابلت المدرسى، اعتبارًا من غدٍ الأحد 17 مارس الجارى، جاء ذلك فى إطار خطة الوزارة لتطوير العملية التعليمية وتنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

وأكدت الوزارة، أنه من المقرر تسليم الشريحة غدًا الأحد لمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية"، على أن تستأنف عملية التوزيع فى اليوم التالى الاثنين 18 مارس 2019 بباقى المحافظات.

 

وأشارت الوزارة إلى أن الطالب الذى حصل على جهاز التابلت عليه التوجه إلى أقرب منفذ بيع خاص بالشركة المصرية للاتصالات، لإنهاء إجراءات استلام الخط طبقًا لشروط الشركة وبدون أى مصروفات إدارية أو رسوم استلام.

 

وأوضحت الوزارة، أنه على ولى أمر الطالب إحضار بطاقة الرقم القومى الشخصية وصورة شهادة ميلاد الطالب وكود الطالب لكى يتمكن من استلام الخط.

 

وحددت الوزارة شروط استلام العاملين بالمدارس والإدارات والمديريات لاستلام الخط ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى بالإضافة إلى كود الموظف.

 

جدير بالذكر أنه يمكن معرفة أقرب منفذ بيع عن طريق الاتصال بالرقم 140 الخاص بخدمة العملاء أو زيارة الموقع الإلكترونى www.te.eg.


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