غدا.. استكمال محاكمة المتهمين بهتك عرض أطفال واستغلالهم فى التسول بالسلام

كتب أحمد حسنى

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غدا الأحد، برئاسة المستشار السيد البدوي، محاكمة عاملين متهمين بالاتجار فى البشر بمدينة السلام.

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي وعلي مختار، وأمانة سر محمد فريد وأيمن عبد اللطيف.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة القاهرة الجديدة، في القضية رقم 1393 جنايات قسم أول السلام لسنة 2018 عن أن كلا من "محمد . ز" عامل ،و "محمد .ع" ، عامل، ارتكبا جريمة الاتجار بالبشر بأن تعاملا في أشخاص طبيعيين وهم الأطفال "عبد الله .أ ، و إبراهيم .م"، و" عبد العال .أ"، و"أحمد .م"، و"عبد الرحمن .أ"، و"محمد .أ"، بقصد استغلالهم في التسول، وأتفق المتهمان علي استقطاب الأطفال لممارسة أعمال التسول، ونفاذا لاتفاقهم أوعزاا للمجني عليهم بالقيام بتلك الأعمال فى منطقة أبو رجيلة لصالحهم وتمكنا بهذه الوسيلة من استغلالهم .

وأضاف أمر الإحالة بأن المتهم الأول هتك عرض الطفلين "ع. أ"، و " إ.م"، الذين لم يبلغا ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة بالقوة، بأن اصطحبهما عنوة وهتك عرضهما.