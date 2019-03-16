video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 04:10 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ثاني أثرياء الهند..

على خطى جيتس.. ملياردير هندى يتبرع بـ7.5 مليار دولار للأعمال الخيرية

السبت، 16 مارس 2019 03:29 م
على خطى جيتس.. ملياردير هندى يتبرع بـ7.5 مليار دولار للأعمال الخيرية الملياردير الهندى عظيم بريمجى رئيس شركة "ويبرو"
إضافة تعليق

قرر الملياردير الهندى عظيم بريمجى رئيس شركة "ويبرو"، التبرع بـ34% من حصة شركته أي بمبلغ 7.5 مليار دولار لصالح الأعمال الخيرية.

 

وقالت شركة "ويبرو" في بيان لها، إن الأسهم المملوكة للكيانات التي يسيطر عليها بريمجي قد تم التخلي عنها وتخصيصها لصالح مؤسسة عظيم بريمجي.

 

وبموجب هذا الإجراء فإن القيمة الإجمالية لهيئة الأوقاف الخيرية التي ساهم بها بريمجي تبلغ 21 مليار دولار بما في ذلك 67% من أسهم شركة "ويبرو".

 

وتقدر ثروة عظيم بريمجي بأكثر من 18 مليار دولار، وهو ثاني أثرياء الهند حسب معطيات وكالة "بلومبرغ".

 

وتعمل المؤسسة بشكل مباشر في مجال التعليم وتدعم أكثر من 150 مؤسسة أخرى غير هادفة للربح تهدف خدمة الهنود الأقل حظاً والمهمشين من خلال منح مالية تمتد على مدار عدة سنوات.

 

كما أنشأت المؤسسة جامعة "عظيم بريميج" لتطوير المهنيين في مجالات التعليم والتنمية البشرية ذات الصلة وتقديم برامج الدرجات العلمية والتعليمية وإجراء البحوث.

 

ويعتبر بريمجي أول هندي انضم إلى مبادرة Giving Pledge الخيرية التي أطلقها رجل الأعمال والمستثمر الأميركي وارين بافيت، الذي يعتبر من أثرى الشخصيات في العالم، وميليندا غيتس، زوجة مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس، وهو من كبار الأثرياء في العالم أيضا.

 

وكان رجل الأعمال والملياردير الأميركي بيل غيتس قدم أكبر تبرع مالي من نوعه منذ مطلع الألفية الجديدة، حيث تبرع بـ5% من ثروته التي تعد الأكبر في العالم خلال عام 2017.

 

وأعلنت شبكة بلومبيرغ الأميركية أن غيتس الذي يعتبر أغنى رجل في العالم تبرع بملغ 4.6 مليار دولار، بحسب تقرير صدر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية، لكنها لم تحدد الجهة التي تلقت التبرع، ومن المعروف أن معظم التبرعات السابقة لغيتس ذهبت لصالح مؤسسة "بيل آند ميليندا" الخيرية.

 

وتهدف المبادرة إلى تشجيع الأثرياء على التبرع بثرواتهم للأعمال الخيرية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجار الله يطالب لبنان بمراقبة التبرعات الواردة لحزب الله بعد تصنيفه إرهابيا

الاعمال الخيرية

عظيم بريمجي

الهند

تبرع

بيل جيتس

خبر

الاقتصاد




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة