عضو غرفة مواد البناء: مصر تحولت من دولة مستوردة قبل 2010 لدولة مصدرة للزجاج

كتب هانى الحوتى

قال محمد خطاب رئيس شعبة الزجاج باتحاد الصناعات، إن مصر تمتلك صناعة واعدة وطاقات إنتاجية واستثمارات كبيرة فى مجال صناعة وإنتاج وتصدير منتجات الزجاج بمختلف أنواعها.

وأضاف خطاب على هامش مشاركة سفنكس للزجاج بمعرض النوافذ والأبواب والواجهات الزجاج والألومنيوم، أن صناعة الزجاج فى مصر تطورت بشكل لافت وغير مسبوق خلال سنوات قليلة وأصبحت تعتمد كلياً على وفرت الخامات المحلية من الرمل الزجاجى والأيادى العاملة المدربة.

وقال رئيس شعبة الزجاج باتحاد الصناعات، إن مصر تحولت من دولة مستوردة قبل 2010 إلى دولة مصدرة لكافة اشكال صناعة الزجاج الآن بجانب قدرتها على تغطية احتياجات السوق المحلية ومتطلبات الصناعات المختلفة وفى توفير فرص عمل للشباب بمختلف المجالات التى تعتمد على الزجاج.

وأكد خطاب، على أن السوق المحلية شهدت نمواً متزايد خلال السنوات الماضية من حيث زيادة حجم الطلب على الزجاج وعلى مستوي الانتاج والجودة ايضا نتيجة لتغير نمط الاستهلاك إلى الزجاج باعتباره عنصر اساسي وجمالي ومعماري هام خاصة فى المباني الحديثة بجانب ارتباطه بمختلف الصناعات وعلى رأسها التشييد والبناء وواجههات المباني والابواب والنوافذ وغيرها بالاضافة صناعة السيارات.