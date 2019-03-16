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طقس معتدل على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لسقوط أمطار ليلا

السبت، 16 مارس 2019 08:04 ص
طقس معتدل على معظم أنحاء البحرين مع فرصة لسقوط أمطار ليلا طقس
وكالات الأنباء
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 أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات بأن الطقس فى مملكة البحرين اليوم السبت سيكون معتدل بوجه عام مع بعض السحب ويتحول الى غائم جزئيا مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة فى وقت لاحق من الليل.

 

الرياح : شمالية الى شمالية شرقية من 7 إلى 12 عقدة وتصل من 12 إلى 17 عقدة أحياناً.

 

ارتفاع الموج : من قدم إلى قدمين عند السواحل، ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر.

 

درجة الحرارة : العظمى 26 درجة مئوية.. والصغرى 17 درجة مئوية.

 

الرطوبة النسبية : العظمى 90 % الصغرى 35 %. 


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