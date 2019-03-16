ضبط 850 كيلو من مادة محظور استخدامها فى صناعة المواد الغذائية بكفر الشيخ

تمكنت حملة إدارة المتابعة التموينية بمحافظه كفر الشيبخ، برئاسة المحاسب مصباح الشيخ، من تحرير 31 محضرًا متنوعًا بمدينة كفر الشيخ ودسوق وفوه وبيلا وقلين، وضبطت الحملة تضمنت 850 كيلو من مادة الأكسجين المحظور استعمالها فى صناعة المواد الغذائية، و5 أطنان ملح سياحات غير مخصص للاستهلاك الآدمى بالمعمل بحوز"أ.ع.إ"، المدير المسئول عن معمل ألبان بقرية عبد المحسن التابعة لقرية الحمراء، كما ضبطت 11 جركن زيت طعام مجهول المصدر،كما ضبطت الحملة 150 كيلو لحوم مذبوحة خارج السلخانة .

جاء ذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، بتكثيف الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق بدائرة المحافظة، للتأكد من جودة وتوافر السلع وضبط الاسعار ومحاربة الغلاء والمرور على المكاتب والإدارات التموينية لمتابعة سير العمل بها؛ للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

كما حررت الحملة محاضر متنوعة للتجار منها عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط أدوية بيطرية منتهية الصلاحية بحوزة "م.س.ف" صاحب محل أدوية بيطرية بمدينة فوه، وحررت المحاضر لعدد من التجار لعدم وضع لوحة استرشادية على واجهة المحال.