ضبط 167 مخالفة تموينية فى السنبلاوين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن ضبط 167 مخالفة تموينية في حملات تموينية على عدد من المخابز بالسنبلاوين.

وقال إن حملات الرقابة التموينية على مخابز مدينة السنبلاوين أسفرت عن ضبط عدد من المخالفات، وأضاف أن الحملات أسفرت عن تحرير 73 محضرا لنقص وزن الرغيف ،22 محضرا لانتاج خبز غير مطابق للمواصفات ،14 محضرا لتجميع دقيق وحجبه عن البيع ،54 محضرا لعدم وجود قائمة وعدم نظافة أدوات العجين ،4 محاضر للتوقف عن الإنتاج بدون إذن رسمي .

وشدد شاروبيم على ضرورة المتابعة المستمرة وبذل المزيد من الجهد لتحقيق الانضباط والعمل على توفير السلع التموينية والغذائية وخاصة الخبز ،كما أكد على ضرورة أخذ عينات من الدقيق بصفة دورية من المطاحن والمخابز لتحليلها للوقوف على مدى مطابقتها للمواصفات وفي حال عدم المطابقة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على الفور.