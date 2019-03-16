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السبت، 16 مارس 2019 02:34 م
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ضبط مسجل خطر هارب من 22 قضية بسوهاج

السبت، 16 مارس 2019 01:34 م
ضبط مسجل خطر هارب من 22 قضية بسوهاج حبس - ارشيفية
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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة بسوهاج مطلوب فى العديد من القضايا وبحوزته سلاح نارى وذخائر.

 

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الامنية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج، قيام "نبيل.أ.م، عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، سبق إتهامه فى (22) قضية منها (7) قضايا جنايات بينها القضية رقم 2071/2018 جنايات مركز البلينا "شروع فى قتل " والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالمؤبد والقضية رقم 230/2018 جنايات مركز البلينا "سلاح وإتلاف" والمحكوم عليه فيها غيابيًا بالمؤبد والقضية رقم 1998/2018 مركز البلينا "سلاح" والقضية رقم 3315/2018 مركز البلينا "سلاح" والقضية رقم 4199/2018 مركز البلينا "إستعمال قوة وإطلاق أعيرة نارية" والقضية رقم 3422/2018 مركز البلينا "شروع فى قتل" والقضية رقم 5116/2018 مركز البلينا "شروع فى قتل" بالإضافة إلى (15) قضية "تبديد - إتلاف – ضرب - استعمال قوة)، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "تبديد" محكوم عليه فيها غيابيًا بالحبس سنه، والمطلوب ضبطه وإحضاره فى (4) قضايا "سلاح وذخيرة وإستعراض قوة - سلاح وذخيرة - سلاح وذخيرة وإتلاف"، بالاختباء بقطعة أرض زراعية بناحية نجوع برديس بدائرة مركز شرطة البلينا (ملك أقاربه) وقام بالاستيلاء عليها منهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبحوزته (بندقية آلية وخزينتين وعدد 40 طلقة من ذات العيار).


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