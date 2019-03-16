ضبط مدير مصنع شيكولاته يستخدم خامات مجهولة المصدر بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

شنت مديرية أمن الإسكندرية حملة على الأسواق وأسفرت عن ضبط مالك مصنع "غير مرخص" للصناعات الغذائية - كائن بدائرة قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية لقيامه بإنتاج وتصنيع كميات كبيرة من السلع الغذائية "شيكولاتة" مستخدماً خامات مجهولة المصدر ورديئة من هوالك ومرتجعات الأسواق وإعادة تدويرها وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية وبدون آية بيانات تفيد تواريخ الإنتاج أو الصلاحية.

وتم ضبط كميات قدرها (2,506 طن) مستلزمات إنتاج غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ومجهولة المصدر (12) ألف قطعة شيكولاتة "منتج نهائى" غير مدون عليها بيانات الإنتاج أو الصلاحية، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباحاً غير مشروعة.

كما تم ضبط مالك محل لتجارة السلع الغذائية– كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من السلع الغذائية قدرها (1,200- ألف ومائتين عبوة عصائر) غير صالحة للاستهلاك الآدمى لنتهاء تواريخ صلاحيتها، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح غير مشروعة.