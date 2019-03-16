صور.. وزير القوى العاملة يسلم 1219 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة بالفيوم

سلم وزير القوى العاملة محمد سعفان، واللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اليوم السبت، 1219 شهادة " أمان" للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، وشهدا افتتاح الندوة التثقيفية لهذه الفئة من العمالة، على هامش فعاليات ملتقى التوظيف الأول لعام 2019 بنادى قارون، بحضور وليد عبد الرحمن مدير المديرية .

وذكر بيان لوزارة القوى العاملة، أنه تم فى بداية الندوة عرض إنجازات إدارة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وكما تم استعراض فيلم تسجيلى عن العمالة غير المنتظمة، بدءا من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى عن العمالة غير المنتظمة وتوجيهاته بتقديم الرعاية الشاملة لهم خلال عيد العمال 2018.

وأكد سعفان، أن الوزارة تضع العمالة غير المنتظمة كأحد الركائز الأساسية للبناء والتنمية، مشيرًا إلى أنه بفضل المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى تم حصر 2.5 مليون عامل من العمالة غير المنتظمة، منوهاً إلى أن هذا الحصر يمثل عينة جيدة لوضع الآليات والسبل الواقعية لتوفير الرعاية والحماية صحيًا واجتماعيًا لهم، بالتعاون مع الوزارات والأجهزة المعنية والتنظيم النقابى، لافتا إلى أن القوى العاملة كانت وما زالت هى الجهة الوحيدة فى مصر التى تنظر للعمالة غير المنتظمة بعين الاعتبار، وتضعهم دائمًا نصب أعينها، مشيرًا إلى أن الوزارة حاولت مرارًا وتكرارًا وضع عملية لحصر هذا الفئة إلا أنها كانت تعتبر أرقامًا هزيلة لا تعبر عن الواقع .

وأشار سعفان، إلى أنه بعد إطلاق مباردة الرئيس السيسى لرعاية هذه الفئة، سارعت الوزارة بإطلاق حملة "حماية" فى فبراير من العام الماضى لمدة شهرين لتسجيلهم لمعرفة أعدادهم الحقيقية، مؤكدًا أن الوزارة تضع نصب أعينها تقديم جميع أوجه الحماية والرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، واستصدار شهادات أمان لتحقيق حياة كريمة لائقة لهم تتوافق مع مباردة الرئيس "حياة كريمة" .

وشدد الوزير على أن مصر صاحبة الفضل الأول، دائمة العطاء لأبنائها، ولا تدخر جهدًا فى تقديم الغالى والنفيس لهم، مطالبًا من جميع العمال التكاتف والتعاون فى ظل المرحلة التى تمر بها الدولة المصرية فى مواجهة هذا الإرهاب الأسود الغاشم، الذى يتطلب تكاتفًا من جميع أطياف المجتمع لدحره والقضاء عليه والانطلاق بمصر إلى مكانتها التى تليق بها، والارتقاء بها اقتصاديًا واجتماعيًا.

وأكد سعفان أن وزارة القوى العاملة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى بصدد دراسة سبل توفير التغطية التأمينية لهذه الفئة من العمال، من خلال وضع نماذج أولية تكون قاعدة الانطلاق نحو تغطيتهم تأمينيًا، إسهامًا فى تقديم كامل الدعم لهذه الفئة من العمال.

وأعرب محافظ الفيوم عن بالغ سعادته لزيارة وزير القوى العاملة للمحافظة خاصة وأنها تتزامن مع العيد القومى، الذى يعبر عن معدن شعب الفيوم الأصيل فى مواجهته للاحتلال، مقدما الشكر لمديرية القوى العاملة على الجهود المبذولة فى رعاية العمالة غير المنتظمة.

وأشار الى أهمية التكاتف والتعاون بين جميع الجهات حتى نتمكن من النهوض والارتقاء بالمحافظة واستكمال مسيرة البناء وهو الأمر الذى لن يتأتى الا بالعمل والجهد والتعاون المثمر، متمنيا أن تثمر الزيارة عن نتائج ايجابية، مؤكدا أن هذه النتائج سيتم متابعته تنفيذها.

وأهدى وزير القوى العاملة، درع الوزارة لمحافظ الفيوم، تقديرًا له على جهوده فى خدمة أبناء المحافظة، كما أهدى المحافظ درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهده الجهيد فى الارتقاء بالعملية الإنتاجية من خلال عقد ملتقيات توظيفية فاعلة خدمة لشباب مصر بتوفير فرص عمل كريمة لائقة لهم، وإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، رعاية وحماية العمالة غير المنتظمة .