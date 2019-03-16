صور.. وزيرة الصحة: مستشفى أسوان التخصصى جاهز لاستقبال أى حالات مرضية

تفقدت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم، مستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة، للتأكد من جاهزيتها، فى إطار متابعة تنفيذ خطة التأمين الطبى، لفعاليات ملتقى الشباب العربى والأفريقى المنعقد فى مدينة أسوان، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

رافق الوزيرة أثناء جولتها الدكتور محمد ضاحى، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سهير عبد الحميد، رئيس هيئة التأمين الصحى، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الاسعاف المصرية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، أن "مستشفى أسوان التخصصي" هى مستشفى نموذجى ضمن المشروع القومى للمستشفيات النموذجية، وتضم كافة الأجهزة الطبية الحديثة، فضلاً عن توافر كافة التخصصات الطبية الدقيقة بها.

وأشار مجاهد، إلى أن وزيرة الصحة تأكدت من استعداد وجاهزية المستشفى لاستقبال أى حالات مرضية، كما تفقدت أقسام الطوارئ، والعناية المركزة، وراجعت مخزون الدم، والأدوية والمستلزمات الطبية، ووجهت بتوفير مخزون اضافى من الأدوية والمستلزمات الطبية، مضيفًا أن الوزيرة اثنت على الجهد المبذول من جانب الفريق الطبى، كما وجهت أيضاً بتوفير كافة الاجهزة الطبية خاصة "المناظير" ذات التقنية العالية فى الجراحات المتقدمة، لتصبح المستشفى هى الأولى بمحافظات الصعيد، ومقصد للسياحة العلاجية.

كما حرصت وزيرة الصحة على عقد لقاء جمع أطباء المستشفى للسماع لمقترحاتهم بما يعود بالنفع على مصلحة المريض المصرى، كما أكدت على تقديم كافة سبل الدعم للاطباء والفريق الطبى، حيث وجهت بتوفير أطباء من الجامعات المصرية مثل "عين شمس، والقصر العينى" لتدريب شباب الأطباء بالمستشفى على رأس العمل، حرصًا على توفير مشقة السفرعليهم، كما أكدت على أن الوزارة تدعم البرامج التدريبية للأطباء لرفع كفاءتهم من خلال المنح والبعثات سواء داخل أو خارج مصر.