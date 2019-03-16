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السبت، 16 مارس 2019 12:17 م
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صور.. منافسة قوية فى اليوم الثانى لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر

السبت، 16 مارس 2019 11:17 ص
صور.. منافسة قوية فى اليوم الثانى لأولمبياد شباب جامعات أفريقيا بجامعة الأزهر شباب جامعات أفريقيا
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جرت اليوم عدد من المباريات بين الفرق المنافسة، فى الأولمبياد الأولى لشباب جامعات أفريقيا، التى تحتضنها جامعة الأزهر، وأطلق فعالياتها الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر.

وأقيمت اليوم فى صالة جهاز الرياضة العسكرى 4 مباريات فى كرة السلة، المباراة الأولى "بنات"، وجرت بين منتخب الشباب ومنتخب الجامعة، وفاز بها "منتخب مصر للبنات". 

وجرت المباراة الثانية "بنين، وكانت بين منتخب جامعة أسوان ومنتخب جامعة الأزهر، وفاز بها "منتخب أسوان"، والمباراة الثالثة "بنين" وكانت بين منتخب الكاميرون ومنتخب مدينة البعوث الإسلامية وفاز بها "منتخب الكاميرون".

واختتمت منافسات اليوم بالمباراة الرابعة "بنين" والتى جرت بين منتخب نيجيريا ومنتخب مدينة البعوث وفاز بها "منتخب نيجيريا".

 

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