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بعد حصدت ثلاث ذهبيات فى بطولة العالم..

صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم نعمة سعيد بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين

السبت، 16 مارس 2019 11:48 ص
صور.. محافظ الإسماعيلية يكرم نعمة سعيد بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على استقبال البطلة نعمة سعيد فهمى بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين 2019 والتى أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وذلك بعد وصول ابنة قرية المحسمة المحطة التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة من الولايات المتحدة الأمريكية الجمعة الماضى بعد فوزها وحصولها على  ثلاث ذهبيات فى وزن 59 خطف و88 رفع والنطر 107 بديوان المحافظة وذلك فى حضور المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام للمحافظة، وسامى عبدالحليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والنواب أحمد بدران البعلى وآمال رزق الله عضوا البرلمان وهانى على، رئيس مجلس إدارة مركز شباب المحسمة المحطة وعبد البارى حلمى، مدرب رفع الأثقال بالمركز.

وأشاد محافظ الإسماعيلية، بما حققته البطلة نعمة سعيد، لاعبة المنتخب الوطنى لرفع الأثقال وحصدها لثلاث ذهبيات ببطولة العالم للناشئين فى أمريكا فى "الخطف والنطر والمجموع" بمنافسات وزن 59 كيلو جرام، إضافة لكونها تعد اللاعبة المصرية الوحيدة التى تمثل مصر فى منافسات هذه البطولة.

كما أكد محافظ الإسماعيلية، على أنه لابد من تشجيع التوسع فى نشر هذه الرياضة ودعم وتنشيط جميع الألعاب الرياضية بمختلف مؤاكز الشباب وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة للموهوبين والمتميزين فى مختلف اللعبات. 

يذكر أن مصر ستستضيف بطولة أفريقيا للكبار شهر أبريل المقبل، فى رفع الأثقال والتى تعد إحدى المحطات المؤهلة لأولمبياد طوكيو.

البطلة نعمة سعيد

البطلة نعمة سعيد

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (1)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (1)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (2)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (2)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (3)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (3)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (4)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (4)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (5)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (5)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (6)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (6)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (7)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (7)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (8)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (8)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (9)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (9)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (10)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (10)

 

تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (11)
تكريم بطلة العالم فى رفع الأثقال للناشئين (11)

 


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