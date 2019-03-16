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صور.. فوز 1561 مواطن فى قرعة الحج بالشرقية

السبت، 16 مارس 2019 02:56 م
صور.. فوز 1561 مواطن فى قرعة الحج بالشرقية خلال القرعه
الشرقية – فتحية الديب
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نظمت مديرية أمن الشرقية، اليوم السبت، مراسم قرعة الحج لهذا العام، بالصالة المُغطاة بمدينة الزقازيق، بحضور اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وذلك تحت إشراف كامل لوزارة الداخلية.
 
 
 
وأجريت القرعة باستخدام الحاسب الآلي، دون أي تدخل للعنصر البشري، لتحقيق النزاهة والشفافية التامة في الاختيار، فيما حرص عدد من رؤساء مجالس المدن والمراكز والقيادات الشعبية والتنفيذية وأعضاء مجلس النواب والمجلس القومي للمرأة على حضور مراسم القرعة.
 
 
 
وتقدمَّ لقرعة الحج هذا العام 8 آلاف و 718 مواطنًا من أبناء الشرقية، حيث جرى اختيار ألف و561 منهم لآداء فريضة الحج، بينهم 157 من كبار السن، وذلك بنسبة 10% من إجمالي العدد المُخصص لمحافظة الشرقية.
 
 
 
من جانبه، هنأ الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الفائزين بقرعة الحج متنمنيًا لهم حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا وعودًا حميدًا لأرض الوطن، مطالبًا إياهم بالدعاء لمصر عند بيت الله الحرام، وأن يمن عليها بنعمة الأمن والآمان والاستقرار.
 
 
 
واختلطت مشاعر الفرح بالبكاء بين الفائزين والمتقدمين للقرعة، وهلل الفائزون بالتكبير والدعوات والزغاريد ابتهاجًا بفوزهم بزيارة بيت الله الحرام.
 
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