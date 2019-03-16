صور.. ضبط 10 آلاف قرص مخدر داخل طيور مجمدة بحوزة راكب حاول تهريبها للسعودية

تمكنت سلطات أمن مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل طيور مجمدة بحوزة راكب متوجها إلى السعودية.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر رحلة فلاى ناس المتجهة إلى الرياض، اشتبهت الخدمة الأمنية الخاصة بالتفتيش فى أحد الركاب وبمرور حقائبه على أجهزة الاكس رأى تبين وجود أجسام معتمة داخل الحقائب وبتفتيش الحقائب تبين وجود عدد من الطيور المجمدة محشوة بأكياس بها كمية من الأقراص المخدرة.

وأشارت المصادر، إلى أن الكمية المضبوط عبارة عن 1950 قرصا لعقار الترامادول المخدر، و8 آلاف و400 قرص لعقار الكبتاجون المخدر.

وأشارت المصادر، إلى أنه بالعرض على اللواء أحمد الأنور، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، امر باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر للراكب.