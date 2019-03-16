صور.. رئيس وزراء أستراليا يلتقى الجالية الإسلامية للتعزية.. ويوجه رسالة

كتب محمد رضا

التقى رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون، اليوم السبت، بقادة الجالية الإسلامية فى بلاده لتقديم الدعم والعزاء فى ضحايا مذبحة الهجومين الإرهابيين على مسجدين فى نيوزيلندا التى تورط فى أحدهما مواطن أسترالى، وراح ضحيته أكثر من 49 شخصًا.



رئيس وزراء استراليا يلتقى قادة الجالية الإسلامية فى بلاده



تدوينة رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون

وقال رئيس الوزراء الأسترالى، "التقيت اليوم بقادة الجالية المسلمة لتقديم دعمى ومشاركة حزنهم العميق على الهجوم الإرهابى المروع الذى وقع أمس، هذا الهجوم لم يهز نيوزيلندا فقط، ولكن الدول فى جميع أنحاء العالم، بما فى ذلك بلادنا"، وتابع "نقف معًا لندين الكراهية والتعصب وراء هذا الهجوم".

وأضاف سكوت موريسون، "يشعر الأستراليون بالفزع والحزن الشديد للهجوم الإرهابى المروع الذى وقع فى "كرايس تشيرش"، أمس، لقد أدنت تمامًا هذه الفظاعة التى أودت بحياة وجرحت العديد من الأبرياء أثناء ممارستهم للعبادة فى مساجدهم".



تدوينة رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون



تدوينة رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون



تدوينة رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون

وتابع "تشترك أستراليا فى حزن المجتمعات الإسلامية فى جميع أنحاء العالم، لن نتسامح مع الإيديولوجية المتطرفة اليمينية التى غذت هذا الهجوم الإرهابى، وسنعمل دائمًا على حماية مجتمعنا المسلم والدفاع عنه هنا فى أستراليا وحقهم فى ممارسة دينهم بسلام دون خوف"، مضيفًا "إننى أشعر بالاشمئزاز أيضًا من التعليقات التى تسعى إلى تشويه سمعة المسلمين والإسلام وأتجاهلها تمامًا وأتجاهلها دائمًا".



رئيس وزراء استراليا يعزى أفراد وقادة الجالية الإسلامية