صور.. حى المنتزة شرق الإسكندرية يعاين عقار مائل تمهيدًا لإزالته

الاسكندرية جاكلين منير

عاين حى المنتزة أول شرق الإسكندرية، العقار رقم 10 شارع مسجد الهدى حيث انة عقار مائل يهدد السكان و ذلك تنفيذا لتعليمات حمدى عبد العليم شامة رئيس حى المنتزه أول بحصر العقارات المائلة والآيلة للسقوط واتخاذ اللازم لحماية المواطنين.

وتوجه رئيس وحدة الإزالة يرافقه مهندس التنظيم إلى العقار الكائن بشارع عزبه المراغى القديمة أمام شارع رقم 10 مسجد هدى الإسلام المكون من دور أرضى وثمانية أدوار علوية، حيث العقار مائل ويسبب خطورة على السكان، وتم عرض العقار من قبل مهندس التنظيم للجنة المنشآت الآيلة للسقوط والذى أصدر قرار بضرورة إزالة العقار.

من جهه أخرى واصل حى المنتزه أول حملاته لمواجهة ظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها حيث قامت وحدة الإزالة بتواجد رئيس وحدة الإزالة بفك شدة خشبية لسقف الدور الرابع علوى فى مهد الأعمال وذلك بأرض الإصلاح المراغى طريق الإصلاح خورشيد.



حى المنتزة أول شرق الإسكندرية