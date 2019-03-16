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صور.. تظاهرات حول العالم لحث الحكومات على إنقاذ الكوكب بسبب تغيرات المناخ

السبت، 16 مارس 2019 03:01 ص
صور.. تظاهرات حول العالم لحث الحكومات على إنقاذ الكوكب بسبب تغيرات المناخ تظاهرات
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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خرج آلاف المتظاهرين في شوارع عدد من المدن الأوروبية، أمس الجمعة، ضمن المظاهرات الاحتجاجية العالمية التي تهدف إلى حث السياسيين على أن يكونوا أكثر حسمًا في التصدي لمسألة الاحتباس الحراري. 


وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس: "اليوم، يخرج الناس في أكثر من 2000 مدينة بـ 120 دولة مختلفة إلى الشوارع، مطالبين باتخاذ موقف سياسي ضد تغير المناخ".


وأضاف دومبروفسكيس، حسب مجلة "بوليتيكو" في نسختها الأوروبية، "يقوم الاتحاد الأوروبي بقيادة هذه الجهود، ومع ذلك، فإن المحتجين محقون عندما يشيرون إلى أننا متراجعون في هذا الشأن".


وذكرت المجلة أن المتظاهرين كانوا يسيرون في وسط العاصمة البلجيكية (بروكسل)، ويقرعون الطبول مرددين هتاف "العدالة المناخية الآن!".

المكسيك

المكسيك

 

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

 

أمريكا
أمريكا

 

تشيلى (1)
تشيلى 

 

تشيلى (2)
تشيلى 

 

تشيلى (3)
تشيلى 

 

تظاهرات فى المكسيك
تظاهرات فى المكسيك

 

تظاهرات فى أمريكا
تظاهرات فى أمريكا

 

تظاهرات فى كندا
تظاهرات فى كندا

 

جانب من الوقفة فى أمريكا
جانب من الوقفة فى أمريكا

 

وقفة فى أمريكا
وقفة فى أمريكا

 


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