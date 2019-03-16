video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 08:04 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

احتفالا بانطلاق منتدى الشباب العربى الإفريقى ..

صور.. المراكب الشراعية بأسوان تقدم عروض بنهر النيل حاملة إعلام الدولة الأفريقية

السبت، 16 مارس 2019 06:11 م
صور.. المراكب الشراعية بأسوان تقدم عروض بنهر النيل حاملة إعلام الدولة الأفريقية المراكب الشراعيه
أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح
إضافة تعليق
انطلقت عدد من المراكب الشراعية الحاملة لأعلام البلدان الأفريقية بالتزامن مع انطلاق احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى مع أولى فعاليات منتدى الشباب العربى الإفريقى، بحضور نحو 1500 شاب من الوفود الشبابية الأفريقية.
 
 
وقدمت عدد من المراكب الشراعية عروضا بمجرى نهر النيل بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية فى مشهد لافت. 
 
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل إلى مقر احتفالية الملتقى العربى للشباب العربى والأفريقى، المنعقد بأسوان بعبارة نيلية وسط مجموعة من الشباب العربى والأفريقى الذين يرفعون أعلام بلدانهم.
 
IMG_٢٠١٩٠٣١٦_١٧٤١٣٥_resized_20190316_054605133
 
IMG_٢٠١٩٠٣١٦_١٧٤٤٢٥
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"تنسيقية الأحزاب" خلال مشاركتها بملتقى الشباب العربى والأفريقى بأسوان: الحدث امتداد لأهداف منتدى شباب العالم وفرصة لتقارب الآراء وتبادل الخبرات.. تقترح دورية انعقاده وإنشاء مدينة تكنولوجية أفريقية لدعم الأبحاث

المراكب الشراعية

أسوان

نهر النيل

الدولة الأفريقية

اخبار المحافظات




لا تفوتك
الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

سفير مصر بنيوزيلندا: استشهاد 4 مصريين فى الهجوم الإرهابى بكرايست تشيرش

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

"ضياء رشوان" النقيب الـ22 للصحفيين.. فاز بالمنصب بـ2810 أصوات مقابل 1585 لـ رفعت رشاد.. وعوده اعتمدت على 3 ركائز أبرزها عودة الهيبة ولم الشمل.. النقيب الجديد فى أول تصريحاته: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

زيدان يعود لأحضان "البرنابيو" اليوم.. "زيزو" يقص شريط الولاية الثانية مع ريال مدريد أمام سيلتا فيجو فى الدورى الإسبانى.. استقبال حافل ينتظر صانع إنجازات الملكى.. والضيوف شاهد عيان على نقطة النهاية والبداية

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

الليلة.. الأهلي فى مهمة الدفاع عن الهيبة الأفريقية والتأهل أمام الساورة

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

علشان تنسي علاقتك العاطفية القديمة.. دللي نفسك واسمعي موسيقى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة