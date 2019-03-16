صور.. المراكب الشراعية بأسوان تقدم عروض بنهر النيل حاملة إعلام الدولة الأفريقية

أسوان ندى سليم _ عبد الله صلاح

انطلقت عدد من المراكب الشراعية الحاملة لأعلام البلدان الأفريقية بالتزامن مع انطلاق احتفالية تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى مع أولى فعاليات منتدى الشباب العربى الإفريقى، بحضور نحو 1500 شاب من الوفود الشبابية الأفريقية.

وقدمت عدد من المراكب الشراعية عروضا بمجرى نهر النيل بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية فى مشهد لافت.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل إلى مقر احتفالية الملتقى العربى للشباب العربى والأفريقى، المنعقد بأسوان بعبارة نيلية وسط مجموعة من الشباب العربى والأفريقى الذين يرفعون أعلام بلدانهم.