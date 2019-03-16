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صور.. العالم يقف حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا

السبت، 16 مارس 2019 02:02 ص
صور.. العالم يقف حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا وقفة بكندا حدادا على أرواح هجوم نيوزيلندا
كتب محمد جمال - تصوير رويترز
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احتشد الآلاف من مواطنى العديد من دول العالم ،اليوم السبت فى الميادين العامة ببلادهم ليقفوا حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا، وتنديدا بالهجوم المجرم الذى أزهق أرواح العشرات من الأبرياء.

وفجر الهجوم على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش " بنيوزيلندا، موقعا 49 قتيلا، بينهم أطفال، وأصاب عشرات آخرون خلال أدائهم صلاة الجمعة، موجة من الغضب ، فى مختلف أنحاء العالم ، كما عبرعدد من الزعماء والروساء عن الاستياء مما وصفوه بأجواء "الشيطنة" التى أججت مثل تلك الهجمات ، فيما أصدر مجلس الأمن الدولى، مساء أمس، بيانا أدان فيه الهجوم نيوزيلندا واصفا إياه بـ"الشائن والجبان"، موضحا أن أى عمل إرهابي هو عمل مجرم وغير مبرر.

كندا تنكس العلم حدادا على أرواح الهجوم الإرهابى
كندا تنكس العلم حدادا على أرواح الهجوم الإرهابى

 

وقفة بالأردن ضد الهجوم
وقفة بالأردن ضد الهجوم

 

الأردن
الأردن

 

الحزن بين مواطنى أمريكا
الحزن بين مواطنى أمريكا

 

الحزن فى أمريكا
الحزن فى أمريكا

 

باقات الورود شوارع أمريكا
باقات الورود بشوارع أمريكا

 

باقات الورود فى بريطانيا
باقات الورود فى بريطانيا

 

باقات ورود
باقات ورود

 

بريطانيا
بريطانيا

 

تركيا
تركيا

 

جانب من الوقفة بكندا (2)
جانب من الوقفة بكندا 

 

جانب من الوقفة بكندا
جانب من الوقفة بكندا

 

حداد فى كندا على ضحايا الحادث
حداد فى كندا على ضحايا الحادث

 

كندا
كندا

 

نيوزيلندا (4)
 
 
نيوزيلندا (7)
 
 
نيوزيلندا (13)
 
 
نيوزيلندا (15)
 
 
نيوزيلندا (17)
 
 
وقفة بالأردن
وقفة بالأردن

 

وقفة بتركيا حزنا على الضحايا
وقفة بتركيا حزنا على الضحايا

 

وقفة بتركيا
وقفة بتركيا

 

وقفة بكندا
وقفة بكندا

 


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