صور.. العالم يقف حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

احتشد الآلاف من مواطنى العديد من دول العالم ،اليوم السبت فى الميادين العامة ببلادهم ليقفوا حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابى بنيوزيلندا، وتنديدا بالهجوم المجرم الذى أزهق أرواح العشرات من الأبرياء.

وفجر الهجوم على مسجدين في مدينة "كرايست تشيرش " بنيوزيلندا، موقعا 49 قتيلا، بينهم أطفال، وأصاب عشرات آخرون خلال أدائهم صلاة الجمعة، موجة من الغضب ، فى مختلف أنحاء العالم ، كما عبرعدد من الزعماء والروساء عن الاستياء مما وصفوه بأجواء "الشيطنة" التى أججت مثل تلك الهجمات ، فيما أصدر مجلس الأمن الدولى، مساء أمس، بيانا أدان فيه الهجوم نيوزيلندا واصفا إياه بـ"الشائن والجبان"، موضحا أن أى عمل إرهابي هو عمل مجرم وغير مبرر.



كندا تنكس العلم حدادا على أرواح الهجوم الإرهابى



وقفة بالأردن ضد الهجوم



الأردن



الحزن بين مواطنى أمريكا



الحزن فى أمريكا



باقات الورود بشوارع أمريكا



باقات الورود فى بريطانيا



باقات ورود



بريطانيا



تركيا



جانب من الوقفة بكندا



جانب من الوقفة بكندا



حداد فى كندا على ضحايا الحادث



كندا



وقفة بالأردن



وقفة بتركيا حزنا على الضحايا



وقفة بتركيا