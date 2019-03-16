صور.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية.. موجة رياح شديدة وسقوط أمطار متوسطة

مازالت موجة من الطقس السيئ تضرب الإسكندرية منذ أول أمس، حيث شهدت المحافظة انخفاضا كبيرا فى درجات الحرارة ورياح شديدة أدت الى ارتفاع الأمواج وهطول الأمطار الخفيفة والمتوسطة على أنحاء متفرقة من المحافظة.

وقامت شركة نهضة مصر لرفع القمامة بالتنسيق مع الأحياء فى كسح مياه الأمطار من الشوارع، كما أكد اللواء محمد نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية على الاستعداد لمواجهه هطول الأمطار، والاستجابة لكافة البلاغات لشفط ورفع تجمعات المياه من الشوارع وفتح الطريق أمام المارة والسيارات.





