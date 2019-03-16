صفحة الرئيس تبرز كلمة السيسى فى افتتاح متلقى الشباب العربى الإفريقى

كتب محمد عبد العظيم

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى جانب من تصريحاته خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية لمتلقى الشباب العربى والافريقى.

وقالت صفحة الرئيس السيسى: "جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقى.. "ندين الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، و نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابى جبان ضد الانسانية".. "في مصر، وضعنا الشباب في مقدمة الفئات التي تحظى بالاهتمام".







الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الافريقى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث المؤلم الذى وقع أمس الجمعة داخل مسجدين بنيوزيلندا، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية محبة وسلام من أرض صعيد مصر الطيبة، إلى جميع العالم، قائلا: "أرحب بكم فى وطنكم مصر نقطة التلاقى التى تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب".



الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الافريقى بمشاركة الرئيس السيسى