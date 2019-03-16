video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 10:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صفحة الرئيس تبرز كلمة السيسى فى افتتاح متلقى الشباب العربى الإفريقى

السبت، 16 مارس 2019 09:43 م
صفحة الرئيس تبرز كلمة السيسى فى افتتاح متلقى الشباب العربى الإفريقى الرئيس السيسى
كتب محمد عبد العظيم
إضافة تعليق

نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسى جانب من تصريحاته خلال الكلمة التى ألقاها الرئيس خلال الجلسة الافتتاحية لمتلقى الشباب العربى والافريقى.

وقالت صفحة الرئيس السيسى: "جانب من كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى الشباب العربي والإفريقى.. "ندين الحادث الإرهابي في نيوزيلندا، و نشجب ونقاوم ونرفض كل عمل إرهابى جبان ضد الانسانية".. "في مصر، وضعنا الشباب في مقدمة الفئات التي تحظى بالاهتمام".

1
 
الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الافريقى
الرئيس السيسى خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الافريقى

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد المشاركين فى ملتقى الشباب العربى والإفريقى، للوقوف حدادا وتكريما لأرواح الحادث المؤلم الذى وقع أمس الجمعة داخل مسجدين بنيوزيلندا، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحية محبة وسلام من أرض صعيد مصر الطيبة، إلى جميع العالم، قائلا: "أرحب بكم فى وطنكم مصر نقطة التلاقى التى تجمع بين الشرق والغرب والشمال والجنوب".

 

الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الافريقى بمشاركة الرئيس السيسى
الجلسة الافتتاحية للمنتدى العربى الافريقى بمشاركة الرئيس السيسى

 

الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المنتدى العربى الافريقى
الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال فعاليات المنتدى العربى الافريقى

 

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسى: مؤتمرات الشباب منصة حوار حضارية للتعرف على مشاكل الشباب

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

السيسى يشهد عرضا فنيا مغربيا وآخر إفريقيا خلال ملتقى الشباب العربى والإفريقى.. فيديو

فيديو.. السيسى يشهد عرضا لـ"باليه فرعونى" ضمن احتفالية ملقتى الشباب العربى الإفريقى

الرئيس السيسى

السيسى

المتلقى العربى الافريقى

نيوزيلندا

اسوان

اليوم السابع بلس




لا تفوتك
فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

فيديو.. السيسى يطالب المشاركين بملتقى الشباب بالوقوف حدادا على أرواح حادث نيوزيلندا الإرهابى

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

الحكومة تقلص إجراءات الإفراج الجمركى من 24 خطوة لـ3 وتقليل الزمن لـ3 أيام

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

التعليم تعلن نجاح 46 ألف و940 معلم فى مسابقة العقود المؤقتة بنسبة 71.6%.. إعلان أسماء المقبولين على موقع الوزارة غدًا.. وبدء التعاقد مع الناجحين الاثنين.. وإعادة اختبار 5 آلاف تغيبوا عن امتحانات المرحلة الأولى

دليلك لزيارة أهم 5 مزارات أثرية بأسوان مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى.. معابد فيلة مقصدك لمشاهدة أهم المقتنيات التاريخية بالعصر اليوناني.. و"أبو سمبل" واجهتك للتعرف على قصة حب نفرتارى ورمسيس الثانى

دليلك لزيارة أهم 5 مزارات أثرية بأسوان مع انطلاق منتدى الشباب العربى والإفريقى.. معابد فيلة مقصدك لمشاهدة أهم المقتنيات التاريخية بالعصر اليوناني.. و"أبو سمبل" واجهتك للتعرف على قصة حب نفرتارى ورمسيس الثانى

بسبب وصفة محشى."فيس بوك"يحظر صورة لخطوات تحضيره..وصاحبها: معجبتش زوكربيرج

بسبب وصفة محشى."فيس بوك"يحظر صورة لخطوات تحضيره..وصاحبها: معجبتش زوكربيرج

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يُسقط الشبيبة بثلاثية ويصعد لدور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة