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صحيفة: مرتكب هجوم مسجدى نيوزيلندا أرسل تفاصيل عمليته لرئاسة الوزراء قبلها

السبت، 16 مارس 2019 12:16 م
صحيفة: مرتكب هجوم مسجدى نيوزيلندا أرسل تفاصيل عمليته لرئاسة الوزراء قبلها رئيسة وزراء نيوزيلندا
كتبت رباب فتحى
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أكد مكتب رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن، أنه تلقى نسخة من "بيان" مكون من 73 صفحة، أرسله مرتكب هجوم المسجدين بمدينة كرايست تشيرتش، قبل أقل من 10 دقائق من بدء الهجمات يوم الجمعة، بالإضافة إلى ما يقرب من 70 متلق آخر.
 
 
وقالت صحيفة "إن زى هيرلد" النيوزيلندية، إن قائمة "المرسل إليهم" ضمت مكتب البرلمان، وبعض وسائل الإعلام المحلية والدولية.
 
 
وقال المتحدث باسم رئيسة الوزراء النيوزيلاندية "البيان الذى استلمناه يكشف الدوافع وراء العملية. لم يقل إنه على وشك تنفيذ هجومه.. لم تكن هناك فرصة لإيقافه".
 
 
وتابع "تمت صياغة البيان وكأن العملية نفذت مسبقا".
 
 
ويصف الإرهابى الاسترالي برينتون تارانت، البالغ من العمر 28 عاما ويؤمن بتفوق "العرق الأبيض"، فى "بيان الكراهية" الذى نشره كذلك على الإنترنت، نفسه بأنه "مجرد رجل عادى من أسرة عادية".
 
 

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