شرطة نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين الأربعة فى الهجوم الإرهابى على مسجدين

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أطلقت الشرطة النيوزيلندية سراح أحد الموقوفين الأربعة فى الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا أمس الجمعة والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الشرطة النيوزيلندية حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم السبت إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن تبين أنه لاعلاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهم عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا فى نيوزيلندا ولا فى مكان آخر.

يذكر أن الهجوم الإرهابى على المسجدين الذى نفذ أمس الجمعة فى مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

فى سياق متصل،قالت الشرطة فى نيوزيلندا، اليوم السبت، إن مستشفى فى "هوكيز باي" اغلقت بسبب تهديد أمنى به.غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الارهابى على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش ام لا .