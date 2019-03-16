video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

شرطة نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين الأربعة فى الهجوم الإرهابى على مسجدين

السبت، 16 مارس 2019 07:24 ص
شرطة نيوزيلندا تطلق سراح أحد الموقوفين الأربعة فى الهجوم الإرهابى على مسجدين شرطة نيوزيلندا
أ ش أ
إضافة تعليق

أطلقت الشرطة النيوزيلندية سراح أحد الموقوفين الأربعة فى الهجوم الإرهابى على مسجدين فى نيوزيلندا أمس الجمعة والذى أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وقالت الشرطة النيوزيلندية حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم السبت إنها اعتقلت أربعة أشخاص بينهم امرأة ومنفذ الهجوم وأطلق سراح أحدهم بعد أن تبين أنه لاعلاقة له بالهجوم بل وصل إلى المكان لمساعدة الشرطة.

وذكرت الشرطة أن رجلين وامرأة تم توقيفهم عقب الهجوم بسبب آرائهم المتطرفة لكنهم غير مدرجين على قائمة المطلوبين لا فى نيوزيلندا ولا فى مكان آخر.

يذكر أن الهجوم الإرهابى على المسجدين الذى نفذ أمس الجمعة فى مدينة كرايست تشيرتش، أسفر عن مقتل 50 شخصا وإصابة العشرات.

فى سياق متصل،قالت الشرطة فى نيوزيلندا، اليوم السبت، إن مستشفى فى "هوكيز باي" اغلقت بسبب تهديد أمنى به.غير أنها لم تعلق بشأن ما إذا كان الإغلاق يتصل بالهجوم الارهابى على المسجدين بمدينة كرايست تشيرش ام لا .


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوقفوا الإسلاموفوبيا فى دول الغرب.. انتفاضة حقوقية ضد حادث نيوزيلندا الإرهابى.. منظمات مصرية وعربية تطالب الأمم المتحدة بوجوب إدانة ممارسات الكراهية.. ويؤكدون ضرورة تطبيق القانون على المتطرفين من مختلف الملل

رئيسة وزراء نيوزيلندا: المشتبه به فى هجوم المسجدين استخدم سلاحا مُرخصا

تركيا تحقق فى زيارة المشتبه به فى حادث نيوزيلندا للبلاد عدة مرات

"مرحبًا أخى".. عبارة ترحيب ضحية بمجزرة نيوزيلندا للإرهابى تهز العالم.. اعرف القصة

تونس تدين بشدة الهجوم الإرهابى الغادر على مسجدى نيوزيلندا

"لا للإسلاموفوبيا".. شعار احتجاجات عواصم العالم ضد حادث نيوزيلندا الإرهابى.. صور

نيوزيلندا

أخبار نيوزيلندا

أخبار العالم اليوم




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة