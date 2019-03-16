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شاهد فى دقيقة.. شروط ومستندات التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية

السبت، 16 مارس 2019 12:00 م
شاهد فى دقيقة.. شروط ومستندات التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية مدارس النيل الدولية الحكومية
كتب ـ محمود طه حسين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية بإجمالى 9 مدارس للعام الدراسى المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الشروط والمستندات المطلوبة:

 -  لا يقل سن الطفل عن 3 سنوات و6 أشهر ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما فى 1 أكتوبر 2019.

 - أن يكون كلا الوالدين أو أحدهما حاصلا على مؤهل جامعى

 يقدم ولى الأمر استمارة إلكترونية إلى المدرسة المتقدم إليها

 لا يعتد بالطلب إذا لم يكن موقعا من ولى الأمر.

 اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة ويتم تحديدها عبر الموقع الرسمى للتقدم.

 إحضار 8 صور شخصية للطفل وأصل شهادة ميلاد مميكنة

 أصل مؤهل الأب وإثبات قيد معتمد من الإدارة التعليمية بالنسبة للطلاب المحولين

 صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.

 - تقديم أصل إيصال إيداع بنكى بمبلغ 1000 جنيه مقابل رسوم تقديم ملف الطالب للمدرسة

 علما بأن رسوم التقدم لا ترد ببنك مصر.

 قبول الطلاب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.


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مدارس النيل تعلن فتح باب التقدم للعام الدراسى المقبل

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