شاهد فى دقيقة.. شروط ومستندات التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية

كتب ـ محمود طه حسين

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية بإجمالى 9 مدارس للعام الدراسى المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الشروط والمستندات المطلوبة:

- لا يقل سن الطفل عن 3 سنوات و6 أشهر ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما فى 1 أكتوبر 2019.

- أن يكون كلا الوالدين أو أحدهما حاصلا على مؤهل جامعى

- يقدم ولى الأمر استمارة إلكترونية إلى المدرسة المتقدم إليها

- لا يعتد بالطلب إذا لم يكن موقعا من ولى الأمر.

- اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة ويتم تحديدها عبر الموقع الرسمى للتقدم.

- إحضار 8 صور شخصية للطفل وأصل شهادة ميلاد مميكنة

- أصل مؤهل الأب وإثبات قيد معتمد من الإدارة التعليمية بالنسبة للطلاب المحولين

- صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.

- تقديم أصل إيصال إيداع بنكى بمبلغ 1000 جنيه مقابل رسوم تقديم ملف الطالب للمدرسة

علما بأن رسوم التقدم لا ترد ببنك مصر.

- قبول الطلاب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.