شاهد فى دقيقة.. شروط ومستندات التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فتح باب التقدم فى مدارس النيل الدولية الحكومية بإجمالى 9 مدارس للعام الدراسى المقبل، "اليوم السابع" يقدم فى 10 معلومات أبرز الشروط والمستندات المطلوبة:
- لا يقل سن الطفل عن 3 سنوات و6 أشهر ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهرا و29 يوما فى 1 أكتوبر 2019.
- أن يكون كلا الوالدين أو أحدهما حاصلا على مؤهل جامعى
- يقدم ولى الأمر استمارة إلكترونية إلى المدرسة المتقدم إليها
- لا يعتد بالطلب إذا لم يكن موقعا من ولى الأمر.
- اجتياز الطالب الاختبارات المطلوبة ويتم تحديدها عبر الموقع الرسمى للتقدم.
- إحضار 8 صور شخصية للطفل وأصل شهادة ميلاد مميكنة
- أصل مؤهل الأب وإثبات قيد معتمد من الإدارة التعليمية بالنسبة للطلاب المحولين
- صورة البطاقة الشخصية لولى الأمر.
- تقديم أصل إيصال إيداع بنكى بمبلغ 1000 جنيه مقابل رسوم تقديم ملف الطالب للمدرسة
علما بأن رسوم التقدم لا ترد ببنك مصر.
- قبول الطلاب طبقا للأفضلية المطلقة لمجموع الدرجات.
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