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سيدة تقتل طفلتها خشية أن تفضح علاقتها الحرام برجل فى دار السلام

السبت، 16 مارس 2019 03:00 ص
سيدة تقتل طفلتها خشية أن تفضح علاقتها الحرام برجل فى دار السلام متهمة - أرشيفية
كتب سليم على
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لم ترحمها صرخاتها ولم تتوقف الأم عن تعذيب ابنتها حتى ماتت وذلك لأن الابنة هددت الأم بفضح خيانتها وإبلاغ والدها عن علاقتها الحرام برجل غريب.

"آية" ابنة الـ6 سنوات لم تستطع أن تتقبل سوء سلوك والدتها وعلاقتها المتعددة مستغلة أنها تعيش معها فقط بعد أن طلقها والد الطفلة لسوء سلوكها، وقررت الطفلة إعلان العصيان والتصدى لعلاقات والدتها بإبلاغ والدها ، إلا أن الأم عذبتها حتى فارقت الحياة

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من مفتش صحة فى مستشفى ، بوصول طفلة جثة هامدة معربا عن شكه فى سبب وفاتها لوجود آثار تعذيب على جسدها بعدما أحضرتها أسرتها لاستخراج تصريح بالدفن. 

انتقل رجال المباحث الى مكان الواقعة، وتبين لهم أن الجثة للطفلة" ايه. م" ، 6  سنوات،  وأن والدتها "حنان" ، 42 سنة،  مطلقة وسيئة السمعة وراء ارتكاب الواقعة، حيث عذبتها نتيجة تهديد الطفلة لها بفضحها عند والدها حيث تعاشر المتهمة عدد من الرجال فى مسكنها.

رجال المباحث ألقوا القبض على المتهمة، وقررت النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وتشريح ودفن جثة الطفلة.

 

 

 


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