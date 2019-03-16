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سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين فى فايد بالإسماعيلية

السبت، 16 مارس 2019 08:57 ص
سقوط عاطل بحوزته ربع كيلو هيروين فى فايد بالإسماعيلية حبس - ارشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز فايد القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الهيروين تزن حوالى 250جرام بقصد الاتجار بدائرة مركز فايد.

وكان  اللواء محمد على حسين  مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من اللواء محمود هندى مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام الرائد محمد هشام رئيس مباحث مركز فايد ومعاونيه بضبط  المتهم " محمد.ع.ا"30 عاما عاطل مقيم ابوسلطان دائرة مركز فايد بحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت حوالى 250 جرام ومبلغ مالى و هاتف محمول.

بمناقشته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر المتهم بحيازته وإحرازه للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع ، الهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه من متعاطى تلك المواد .

 تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

 


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