سقوط صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية

ألقى رجال مباحث التموين بالقاهرة، القبض على صاحب مخبز استولى على 756 ألف جنيه من أموال الدعم بالأميرية و حرر محضر بالواقعة.

و تمكن ضباط مباحث التموين، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى ،بالأميرية ، لتلاعبه وإختراقه نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء وإستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره (756 الف جنية وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية ، والتى أكدت أن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها المتهم مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.