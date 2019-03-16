سقوط صاحب مخبز استولى على مليون جنيه بإثبات عمليات صرف وهمية بالشرابية

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال مباحث التموين بالقاهرة، من القبض على صاحب مخبز أستولى على مليون و406 آلاف جنيه من خال التلاعب بنظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية بالشرابية.

وردت معلومات لضباط مباحث التموين بالقاهرة، يفيد قيام مالك مخبز بلدى فى الشرابية بالتلاعب بنظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف وهمية وتصرفه فى كميات كبيرة من الدقيق البلدى المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعه فى السوق السوداء، واستيلائه على أموال الدعم بمبلغ وقدره مليون و406 آلاف جنيه، وفقاً لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية المشكلة من قطاع الرقابة بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية بأن المبالغ المستولى عليها تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا، وتحقيق أرباح غير مشروعة وتم ضبطه وإحالته للنيابة العامة لتولى التحقيق.