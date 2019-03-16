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السبت، 16 مارس 2019 12:06 م
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سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-3-2019

السبت، 16 مارس 2019 12:00 م
سعر الريال السعودى اليوم السبت 16-3-2019 ريال سعودى
كتب – هانى الحوتى
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استقر سعر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم السبت 16-3-2019، حيث ثبت سعر الريال عند 4.62 جنيه للشراء، و4.65 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.62 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.62 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.62 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.55  جنيه للشراء

4.69  جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.59 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.60 جنيه للشراء

4.65 جنيه للبيع

 

 

 


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