روسيا: سنرد على أى عقوبات جديدة من الاتحاد الأوروبى

قالت وزارة الخارجية في بيان اليوم السبت إن روسيا سترد على أي عقوبات جديدة يفرضها الاتحاد الأوروبي عليها دون أن تذكر طبيعة ذلك الرد.

وأضاف الاتحاد الأوروبي أمس الجمعة ثمانية روس آخرين لقائمة العقوبات بسبب أزمة بين روسيا وأوكرانيا في بحر أزوف بينهم مسؤولون أمنيون كبار وقادة عسكريون يتهمهم التكتل بمنع سفن أوكرانية من الوصل للميناء.

وتزامن إعلان الاتحاد الأوروبي مع الذكرى الخامسة لضم روسيا لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا وتم بالتنسيق مع كل من الولايات المتحدة وكندا. وفرضت الدولتان أيضا عقوبات جديدة على موسكو.

وقالت الخارجية الروسية في البيان "لن يترك الجانب الروسي هذا العمل المعادي من الاتحاد الأوروبي دون رد".

وأضاف البيان "ادعاء الاتحاد الأوروبي أن روسيا ’انتهكت القانون الدولي’ واستخدمت قوة غير مبررة لا يتسق مع الحقيقة على الإطلاق" مشيرا إلى أن من فرضت عليهم العقوبات كانوا يقومون بعملهم فحسب.

ويرفع القرار الذي اتخذه الاتحاد الأوروبي عدد المدرجين على قائمة عقوباته بسبب أزمة أوكرانيا إلى 170 فردا و44 كيانا.