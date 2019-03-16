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رئيس وطلاب جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب على شهداء مسجدى نيوزيلندا

السبت، 16 مارس 2019 12:58 م
رئيس وطلاب جامعة الأزهر يؤدون صلاة الغائب على شهداء مسجدى نيوزيلندا رئيس جامعة الأزهر يؤدى صلاة الغائب
كتب ـ لؤى على
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أدى الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، وقيادات الجامعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء مسجدى نيوزيلندا بمسجد الزهراء بجوار كلية الدعوة يرافقه العديد من عمداء الكليات وأساتذة الجامعة ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب.

وكان قد أدى المصلون بالجامع الأزهر، أمس الجمعة، صلاة الغائب على أرواح شهداء وضحايا الهجوم المؤلم، داعين المولى عز وجل أن يرحمهم ويتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

 


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نيوزيلندا

الازهر الشريف

جامعة الازهر

صلاة الغائب




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