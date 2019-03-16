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رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: معتزون بتاريخ مصر وفخورون بإضافاتها للإنسانية

السبت، 16 مارس 2019 06:25 م
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى: معتزون بتاريخ مصر وفخورون بإضافاتها للإنسانية موسى فقيه - رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى
كتب إبراهيم حسان
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تقدم موسى فقيه، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقى، فى مستهل كلمته بملتقى الشباب العربى والإفريقي المنعقد حاليا بأسوان، بأحر التهانى والتمنيات للرئيس عبد الفتاح السيسى، لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى هذا العام.

 

وقال فقيه، خلال كلمته: "معتزون بتاريخ مصر المجيد وفخورون بإضافات مصر للحضارة الإنسانية، ولابد لى وأنا فى أسوان حيث يروى النيل أواصر أفريقيا من الإشادة بدور مصر فى وضع الثوابت المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، فمن منا لا يتذكر أن أول قمة لمنظمة الوحدة الأفريقية، قد انعقدت فى القاهرة عام 1964، كما استضافت مصر بين مؤتمرات عديدة القمة التى أسست لمنظومة استباق الأزمات وصد النزاعات الذى شكل البداية لمنظومة الأمن والسلم الأفريقيين ووضع الآليات الأولى لمجلس الأمن والسلم الحالى".


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