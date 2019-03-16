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رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الفحص الشامل بمبادرة "100 مليون صحة" بكلية الآداب

السبت، 16 مارس 2019 05:57 م
رئيس جامعة طنطا يتفقد لجان الفحص الشامل بمبادرة "100 مليون صحة" بكلية الآداب خلال الزيارة
الغربية عادل ضرة
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تفقد الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا، اليوم السبت، فعاليات اليوم الأول من استقبال كلية الآداب للجان الفحص الشامل ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة التي انطلقت أول مارس بمحافظة الغربية ، بحضور الدكتور ممدوح المصري عميد الكلية.
 
وتستمر فعاليات المبادرة بكلية الآداب على مدار 5 أيام ، حيث يتم اجراء الفحص للطلاب والعاملين ويتم اجراء 3 اختبارات اخرى لاصحاب النتائج الايجابية وهي الكشف بواسطة دكتور امراض كبد واجراء 12 تحليل اضافي الى جانب تحليل pcr وهو تحليل اكثر دقة يحدد نسبة الاصابة ثم يتوجه المريض الى لجنة علاج الفيروسات بالمستشفى الفرنساوي لصرف العلاج.
 
ومن جانب آخر، نظمت كلية الآداب بجامعة طنطا اليوم السبت ندوة بعنوان "تنمية الوعي المجتمعي وأثره في مكافحة الارهاب" بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالغربية تحت رعاية الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة ، والدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ممدوح المصري عميد الكلية ، حاضر بها الدكتورة زينب أبو الفضل الأستاذ بقسم اللغة العربية وآدابها بالكلية.
 
وفي كلمته أشار الدكتور مجدي سبع إلى ضرورة القاء الضوء على عظمة المرأة المصرية مؤكداً أن لها دور كبير وفعال في كافة المجالات 
مشيراً إلى قوة تحملها وعاطفتها الجياشة وعطائها الذي لا ينفذ.
 
شارك في الندوة الدكتورة صفاء مرعي رئيس المجلس القومي للمرأة بالغربية ، والدكتور أحمد عبادة العربي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور خالد الفخراني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، والدكتورة هبة ربيع رئيس قسم علم النفس ، وجمع من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.
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