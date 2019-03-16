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رئيس جامعة القاهرة: توجيه المؤتمرات العلمية لخدمة التحديات القومية للدولة

السبت، 16 مارس 2019 01:13 م
رئيس جامعة القاهرة: توجيه المؤتمرات العلمية لخدمة التحديات القومية للدولة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إصدار الجامعة الدليل المصرى للتعامل الأخلاقى مع حيوانات التجارب فى التعليم والبحث العلمى، يُعد خطوة مهمة فى إطار القيم الأخلاقية والمعارف المتجددة بشأن جميع جوانب رعاية الحيوانات واستخدامها والتعامل معها للأغراض العلمية، وذلك فى تخصصات: الطب، والصيدلة، والطب البيطرى، والبيولوجيا، والزراعة، موضحًا أن الدليل يتضمن مبادئ رعاية واستخدام الحيوانات وأساسيات التعامل الرحيم مع الحيوان، ووفقًا للمعايير العالمية، بجانب تشجيع تطوير وتطبيق التقنيات البديلة لاستخدام الحيوان فى الأغراض التعليمية والبحثية وإستخدام الحد الأدنى من عدد الحيوانات بما لا يؤثر سلبًا على العملية التعليمية والبحثية.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن رئيس جامعة القاهرة استعرض خلال اجتماع مع عمداء الكليات، ضرورة ربط المواقع الإلكترونية بكليات ومعاهد وإدارات الجامعة وربطها بالموقع الإلكترونى الرئيسى للجامعة، لإتاحة أكبر قدر من المعلومات عن نشاط الجامعة على الموقع الالكترونى الرئيسى والذى تعتمد عليه بعض التصنيفات العالمية للجامعات.

وأكد الخشت، على أهمية توجه كليات ومعاهد الجامعة لربط مؤتمراتها العلمية بالتحديات القومية للدولة فى المجالات المختلفة للتنمية، سواء اقتصادية أو اجتماعية.

وأشار الخشت ، إلى بدء تدريس مقرر التفكير النقدى كمتطلب جامعى، لأول مرة، وتهدف الجامعة، من خلاله، إلى تعليم الطالب طريقة التفكير، وليس المعلومة فقط، وتزويد الطلاب بمهارات التفكير وتطبيقها فى جميع المواقف والمجالات والمشكلات التى يواجهونها فى حياتهم اليومية، لافتًا إلى أن الجامعة تسعى لتشكيل عقول طلابها، ليكونوا قادرين على التحليل والتقويم وحل المشكلات والتسلح بأدوات البحث عن الحقائق.

وقال رئيس جامعة القاهرة ، إن مؤتمر تطوير التعليم فى مصر الذى انعقد بين جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، بحضور وزيرى التعليم العالى والتربية والتعليم، أشاد بتدريس جامعة القاهرة لمقرر التفكير النقدى لطلابها، وأوصى بتحديث آليات بناء المواطن فى سياق متطلب الجامعة عبر مقرر التفكير النقدى وتنمية مهارات الطلاب فى حل المشكلات والقدرة على الحوار والنقد والتحليل، مع مشروع ريادة الأعمال.

 


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جامعة القاهرة

المؤتمرات العلمية

التحديات القومية للدولة




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