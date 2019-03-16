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رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح مركز الخدمات اللوجستية بقرية بضائع مطار القاهرة

السبت، 16 مارس 2019 11:07 ص
رئيس الوزراء يشهد اليوم افتتاح مركز الخدمات اللوجستية بقرية بضائع مطار القاهرة مطار القاهرة الدولى - أرشيفية
كتب أحمد حمادة
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يشهد مطار القاهرة الدولى اليوم السبت افتتاح مركز الخدمات اللوجستية بقرية البضائع بميناء القاهرة الجوى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق يونس المصرى وزير الطيران المدنى.

 

والجدير بالذكر أن المركز سيعمل على تقديم الخدمات للمتعاملين فى إدراج وتشغيل المعاملات الخاصة بالبيانات الجمركية لنظام الوارد، بما فى ذلك العرض على الجهات الرقابية والسداد الإلكترونى من خلال البنوك، يأتى ذلك ضمن سياسة الدولة فى حوكمة إجراءات الاستيراد والتصدير .

 

ومن المقرر أن يبدأ المركز بتقديم الخدمة لمدة أسبوع لعملاء شركة ميناء القاهرة للشحن الجوى، تليها شركة مصر للطيران وشركة إير فرانس ثم الإعلان عن تفعيل الخدمات الأخرى تباعا .

 

 


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