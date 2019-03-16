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رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوى

السبت، 16 مارس 2019 09:30 ص
رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوى رئيس الوزراء
كتبت ــ هند مختار
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يتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم السبت، مركز الخدمات اللوجستية بميناء القاهرة الجوى. 

وعقب ذلك يغادر رئيس الوزراء لمحافظة أسوان، لحضور  مؤتمر الشباب العربى الأفريقى خلال الفترة من (16-18 مارس 2019) تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويُفتتح ملتقى الشباب العربى والإفريقى الذى تنطلق فعالياته فى مدينة أسوان فى الفترة من (16-18 مارس 2019)،  تحت  رعاية  الرئيس  عبد الفتاح السيسى، بجلسة افتتاحية بعنوان "منتدى شباب العالم.. آفاق جديدة".

تهدف الجلسة لتسليط الضوء على تطور فكرة منتدى شباب العالم وتحوله إلى كيان ضخم دائم التطور، وإبراز المبادرات والبرامج والنجاحات التى حققها المنتدى، وتوضيح الرؤية والخطة المستقبلية للمنتدى.

 


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