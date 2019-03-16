ذا صن البريطانية تنشر فيديو لهجوم على مصلين بمسجد شرق لندن بعد صلاة الجمعة

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية لقطات تظهر أشخاصا وصفتهم بالـ" الجبناء المسلحين" الذى هاجموا مصليا بمطارق بالقرب من مسجد في شرق لندن.

وأوضحت أن الهجوم وقع بعد ساعات من مقتل العشرات في مسجدين في نيوزيلندا على يد شخص أبيض يمينى متطرف.

في المقطع ، شوهد رجلان يبلغان من العمر 20 عامًا وهما يحملان أسلحة أثناء محاولتهما القفز داخل سيارة متحركة على طريق كانون ستريت في وايت تشابل، وأضافت الصحيفة أن أحد "الجبناء" قفز فوق السيارة بينما حاول رفيقه الصعود إلى المقعد الخلفي أثناء مطاردة الناس.

أكد متحدث باسم الشرطة، أن رجلاً أسيويًا يبلغ من العمر 27 عامًا أصيب بجروح في الرأس بعد تعرضه لهجوم بمطرقة .

وقال شهود عيان، إن البلطجية وصفوا المصلين الذين كانوا يحضرون صلاة الجمعة في مسجد قريب بالـ "إرهابيين".

وقالت الشرطة البريطانية، التي تم استدعاؤها إلى مكان الحادث في الساعة 18:18 مساءً: "أفيد أن 3 رجال خرجوا من سيارة فورد زرقاء وهاجموا رجلاً آخر بسلاح - يُعتقد أنه مطرقة أو أشياء أخرى غير حادة."، وعاد المشتبه بهم إلى سيارتهم وغادروا المكان قبل وصول الشرطة.