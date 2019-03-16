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حبس 3 من المتهمين فى واقعة مقتل سيدة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية

السبت، 16 مارس 2019 09:12 م
حبس 3 من المتهمين فى واقعة مقتل سيدة بسبب خلافات الجيرة بالشرقية حبس - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب
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قررت نيابة الإبراهيمية للتحقيق برئاسة عصام أيمن مدير النيابة، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، حبس 3 أشخاص من المهتمين فى واقعة مقتل ربة منزل بقرية كفور نجم بسبب خلافات الجيرة، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد وفاة "هبة محمود إسماعيل" 35 ربة منزل كفور نجم دائرة الإبراهيمية، نتيجة إصابتها بكسر بعظام الجمجمة، على يد مجموعة من جيرانها بسبب مشاجرة، وتمكن ضباط مباحث الإبراهيمية، برئاسة هانى صفوت، رئيس مباحث الإبراهيمية، وبرئاسة حسين السماحى، مفتش الإبراهيمية، والعميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط 3 من المتهمين فى الواقعة من الجيران، وجار ضبط 3 آخرين بينهم المتهم الرئيسى الذى يعمل أمين شرطة بمديرية أمن بورسعيد.

 


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