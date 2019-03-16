حبس 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى المنوفية

قرر أحمد السنوسي وكيل نيابة بندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، تجديد حبس 3 عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها لإعادة بيعها مرة أخرى ،15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب أحمد عبد القوى معاون المباحث من ضبط كلامن ، أحمد .و 30 عاما عاطل ،إسلام ، ع 28 عاما ، عاطل ،أحمد .ا 30 عاما سائق ، داخل مخزن بمدينة شبين الكوم ،وبحوزتهما سيارتان مبلغ بسرقاتهم من قسم أول مدينة نصر وقامو بتقطعهم لإعادة بيعهم مرة أخرى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.