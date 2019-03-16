video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 16 مارس 2019 11:16 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

حبس 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى المنوفية

السبت، 16 مارس 2019 10:43 ص
حبس 3 عاطلين كونو أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية _محمد فتحى
إضافة تعليق

قرر أحمد السنوسي وكيل نيابة بندر  شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار شريف الشوربجى مدير النيابة، تجديد حبس 3 عاطلين كونا أخطر تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتقطيعها لإعادة بيعها مرة أخرى ،15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير ابو زامل مدير امن المنوفية اخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد من تمكن الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقيب أحمد عبد القوى معاون المباحث من ضبط كلامن ، أحمد  .و  30 عاما عاطل ،إسلام ، ع 28 عاما ، عاطل ،أحمد .ا 30 عاما سائق ، داخل مخزن بمدينة شبين الكوم ،وبحوزتهما سيارتان مبلغ بسرقاتهم من قسم أول مدينة نصر وقامو بتقطعهم  لإعادة بيعهم مرة أخرى ، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تجديد حبس المتهمتين بفضيحة الفيديوهات الجنسية بالمحلة 15يوما

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه المنوفيه

اخبار محافظه المنوفيه

امن المنوفيه




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

اليوم.. "التعليم" تعلن نتيجة 71 ألف معلم بمسابقة العقود المؤقتة

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

دعم قطر لتنظيم داعش يصل إلى "سجون الدوحة".. تعرف على التفاصيل

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

متحدث البرلمان: الصحفيون مارسوا الديمقراطية فى أروع صورها

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

هل يتألق الشحات على طريقة ملك الحركات فى فيلم "الأهلى اشترى التروماى"؟

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

رئيسة وزراء نيوزيلندا: عززنا الإجراءات حول المساجد ونحقق فى أنشطة اليمين المتطرف

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة