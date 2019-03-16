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حبس سكرتير جلسة بمحكمة المحلة بتهمة خيانة الأمانة والرشوة الجنسية

السبت، 16 مارس 2019 06:16 م
حبس سكرتير جلسة بمحكمة المحلة بتهمة خيانة الأمانة والرشوة الجنسية حبس -ارشيفيه
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل
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قرر نيابة مركز المحلة بمحافظة الغربية، حبس"ع.و" سكرتير جلسة بمحكمة جنح مستأنف مركز المحلة، 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة خيانة الأمانة والرشوة الجنسية، بعد قيامه بمساومة سيدة على تغيير إيصال امانة، مقابل معاشرتها جنسيا، وبعد أن قامت بتلبية رغبته أخل بوعده لها، فقامت بتقديم بلاغ ضده واعترف بارتكابه للواقعة.
 
 
تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد مجدى عوض مأمور مركز المحلة، بتمكن ضباط مباحث الأموال العامة، من ضبط سكرتير بمحكمة جنح مستأنف مركز المحلة، بعد قيامه بمساومة سيدة على تغيير إيصال أمانة، مقابل معاشرتها جنسيا، وبعد أن قام بمعاشرتها جنسيا، توجهت إليه، وطلبت منه تنفيذ وعده لها، إلا أنه لم يفى بوعوده.
 
 
وقامت السيدة بتحرير محضر ضده، وبتقنيين الإجراءات تم القبض عليه واعترف بارتكابه للواقعة، وبعرضه على النيابة العامة، أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
 
 
 
 

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