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حبس تاجر ملابس يذبح زوجته لمعايرتها له بعدم رجولته فى المنوفية

السبت، 16 مارس 2019 11:48 ص
حبس تاجر ملابس يذبح زوجته لمعايرتها له بعدم رجولته فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى
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قررت نيابة مركز قويسنا بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار مصطفى حمزة رئيس النيابة الكلية، تجديد حبس تاجر ملابس تجرد من مشاعره الإنسانية، وذلك عندما قام بذبح زوجته بقرية عرب أبو ذكرى بمركز قويسنا بالمنوفية، بعد 10 أيام من زواجهما، نتيجة قيام زوجته الجديدة بمعاريتها بعدم رجولته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطاراً من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي، بتلقيه بلاغا بقيام " ف.ا.م " 48 عاما تاجر ملابس بذبح زوجته "ل.ح" 22 عاما، وذلك بعد 10 أيام من زواجهما وبعد وفاة زوجته الأولى.

 

وبسؤال المتهم أكد أن زوجته الجديدة عايرته بعدم رجولته فأنهال عليها بسكين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 


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