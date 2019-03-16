حالة الطقس اليوم السبت 16/3/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم السبت، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى الوجه البحرى والقاهرة مائل للدفء على شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا شديد البرودة ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وسيناء، كما تنشط على البحرين المتوسط والأحمر مما يؤدى الى اضطراب الملاحه البحريه هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا يصاحبها سقوط الامطار على السواحل الشمالية، ومناطق من الوجه البحرى والقاهرة ووسط وجنوب سيناء.

وعن حالة البحر المتوسط فهو مضطرب، وارتفاع الموج من 2.5 إلى 3 متر والرياح السطحية شمالية غربية، أما عن حالة البحر الأحمر فهو معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من 2 إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً

يطرأ إنخفاض على درجات الحرارة وتكون دون معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7-8 درجات مئوية. ويكون الطقس بارداً وغائماً جزئياً صباحاً مع هطول زخات من المطر، وتدريجياً تعبر البلاد جبهة هوائية باردة فعّالة تابعة لهذا المنخفض الجوي بحيث ينتظم ويتشد هطول الأمطار مع ساعات الظهيرة في عموم شمال ووسط المملكة، وتكون غزيرة أحياناً ومرفقة بالعواصف الرعدية وزخات من البَرَد، ولاحقاً تطال الهطولات المطرية المرتفعات الجبلية الجنوبية.

ومع ساعات المساء، تتهيأ الفرصة لهطول زخات من الثلج فوق قمم جبال الطفيلة والشراه في جنوب المملكة.

وتكون الرياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تثير الغبار والأتربة في المناطق الصحراوية جنوب وشرق المملكة.

وفي خليج العقبة:

- الرياح : شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج : خفيف ارتفاع الموج (10-20سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر : 22 درجة مئوية

ليلاً

يكون الطقس بارداً وغائماً وماطراً في شمال ووسط المملكة والمرتفعات الجبلية الجنوبية.

وتكون الأمطار غزيرة مع ساعات الليل الأولى وتترافق بتساقط زخات من البَرَد.

ولا تزال الفرصة متاحة مع ساعات الليل لهطول زخات خفيفة من الثلج في قمم المرتفعات العالية في جنوب المملكة.

وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً.

الطقس فى فلسطين

تتأثر فلسطين بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح أدنى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود 7 درجات مئوية، ويكون الطقس غالباً غائم، وبارداً بوجه عام، وتسقط الأمطار التي تكون غزيرة أحياناً على المناطق الشمالية، وتمتد تدريجياً لباقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.