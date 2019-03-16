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جامعة حلوان: إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة بعد التوعية بمخاطرها

السبت، 16 مارس 2019 06:04 م
جامعة حلوان: إجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجامعة بعد التوعية بمخاطرها جامعة حلوان
وائل ربيعى
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أعلنت جامعة حلوان، بدء حملات توعية بأخطار الإدمان تمهيدًا لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى بالجامعة بجميع الكليات والإدارات المختلفة، فى إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإجراء تحليل المخدرات للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة.


وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، فى بيان اليوم، إن الجامعة ستتخذ جميع الإجراءات الصارمة نحو من يثبت ضده التعاطى، مشيرًا إلى أن كليات الجامعة قد بدأت بالفعل بتنظيم العديد من الندوات التثقيفية والحملات بمختلف كلياتها لتوعية الطلاب والعاملين بمخاطر الإدمان على المجتمع.

وبدأت جامعة حلوان، بإجراء أول مرحلة للكشف عن المتعاطين لأى نوع من أنواع المخدرات، حيث بدأت من إدارات النقل والمدن الجامعية، و يأتى هذا الإجراء حرصا على الصالح العام وحماية الأرواح والممتلكات.

 


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جامعة حلوان

الادمان

تحليل المخدرات




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