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السبت، 16 مارس 2019 06:57 ص
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جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس لطالبات المدن الجامعية تحت شعار "بكرة أحلى"

السبت، 16 مارس 2019 06:00 ص
جامعة القاهرة تنظم معرض ملابس لطالبات المدن الجامعية تحت شعار "بكرة أحلى" جامعة القاهرة أرشيفية
وائل ربيعى
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تنظم جامعة القاهرة، فى إطار مبادرة " حياة كريمة " التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، معرضا للملابس لطالبات المدن الجامعية بأسعار رمزية بالتعاون مع بعض مؤسسات المجتمع المدني، وذلك برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد عثمان الخشت، و الدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم  الطلاب. 
 
وأشارت  الدكتورة مي حامد المشرف العام علي الأنشطة في المدن الجامعية، أنه تم اختيار شعار للمعرض"بكره احلي"، لتشجيع الطالبات على الإقبال على المعرض وتخفيف الأعباء المادية على الطالبات وأولياء الأمور، حيث يقام المعرض بعد غد الإثنين ولمدة يومين بمدينة الطالبات بميدان الجيزة.
 
 

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