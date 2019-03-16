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توقف حركة الصيد بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح

السبت، 16 مارس 2019 10:56 ص
توقف حركة الصيد بكفر الشيخ بسبب شدة الرياح سقوط عمود بمصيف بلطيم
كفر الشيخ – محمد سليمان
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توقفت حركة الصيد بالبرلس وبالقرى المطلة على البحر المتوسط، اليوم السبت، ورست السفن بميناء الصيد البرلس وبتلك القرى، وتعرضت مدن وقرى المحافظة لرياح شديدة أدت لسقوط عدد من لوحات الإعلانات وسقوط عمود كهرباء بمدخل النرجس بمصيف بلطيم.

وتابع المحاسب فادى شميس، رئيس مدينة مصيف بلطيم، إعادة زرع عمود الكهرباء مع قسم المرافق والصيانة والعاملين بقسم الكهرباء ووجه بالمرور الفورى على كافة أعمدة الانارة بالشوارع بجميع مناطق المدينة بالتنسيق مع قسم الكهرباء، والعمل على رفع الأعمدة المتهالكة الآيلة للسقوط وزرع أعمدة بديلة عنها للحفاظ على أرواح المواطنين .

وقال أحمد عبده نصار ،نقيب الصيادين بالمحافظه ،إن حركة الصيد ببحيرة البرلس توقفت، كما أن بوغاز رشيد وميناء الصيد ببرج البرلس مغلقين بسبب نوة الحسومات والرياح وارتفاع الامواج،مؤكداً أن نوة الحسومات من المتوقع أن تنتهى بانتهاء اليوم السبت.

 

 


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