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تنفيذ 105 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالعمرانية

السبت، 16 مارس 2019 10:18 ص
تنفيذ 105 أحكام قضائية فى حملة أمنية بالعمرانية حملة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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أجرت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة حملة أمنية بالعمرانية أسفرت عن تنفيذ 105 أحكام قضائية،  وضبط 6 مسجلين خطر، وشخصين بحوزتهما أسلحة بيضاء.

كما أسفرت الحملة عن إزالة عدد من إشغالات المحلات التجارية والمقاهى والباعة الجائلين.

واستهدفت حملة شنها ضباط مباحث الجيزة المنطقة الأثرية بالهرم ، حيث تم ضبط عدد من الباعة الجائلين والخيالة والجمالة لمخالفتهم شروط العمل بالمنطقة، بالإضافة إلى إزالة عدد من مخالفات التعدى وإشغال الطريق.

وحرر ضباط مباحث التموين بالجيزة 65 قضية غش تجاري، وإغلاق منشآت غير مرخصة، وإنتاج خبز ناقص الوزن، بالإضافة إلى مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.


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