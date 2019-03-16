تغير اسم طفل يتسبب فى خلافات زوجية.. تعرف على التفاصيل

كتب أحمد عبد الهادى

أقامت "ع.خ"ربة منزل، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة ، تطالب فيها بالزام السجل المدنى بتغير اسم نجلها من "هلول .ع.ر" ل "ياسين.ع.ر"".

واختصمت الدعوى رقم 21476 لسنة 73 قضائية ، كلا من مصلحة الأخوال المدنية وسجل مدنى الحوامدية و"والد الطفل" .

وقالت الطاعنه في دعواها ، أنها ام للطفل "هلول" وقد نشبت خلافات زوجية بينها وبين والد الطفل بسبب تسميته بهذا الاسم ، حيث قامت المدعية بالذهاب للسجل المدنى لتغير الاسم - لكن السجل رفض طالباً بحضور الأب بنفسه .

وأضافت الطاعنة ، "ان علاقتها بوالد نجلها قد انتهت وأنها تطالبه بالنفقة الزوجية ، الا وانه رافض تماماً كفالتهم طالباً منها التنازل عن كافة حقوقها للسماح لها بتغير اسم نجلها للاسم الذي تريده ، وتابعت " سأقوم بتقديم أوراق نجلى للالتحاق بالصف الاول الابتدائي وهذا الاسم يحمل سخرية ضده من زملاءه الذي سيكون معهم فيما بعد بالدراسة وقل يؤثر علي نفسيته وهو في مقتبل العمر .