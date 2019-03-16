تعرف على الجهود الحكومية لتلبية احتياجات المواطنين من الدواء × 6 نقاط

كتبت ـ نورا فخرى

رصد التقرير النصف سنوي لحكومة الدكتور مصطفي مدبولي، المقدم إلي مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، الجهود المبذولة لتلبية الاحتياجات المحلية من الأدوية، في 6 نقاط رئيسية.

وتوضح الـ(6) نقاط تعامل الحكومة مع قضايا رئيسية منها توفير أصناف غير متواجدة فى الأسواق، بالإضافة إلي صرف ألبان الأطفال، وإنشاء مصانع جديدة، علي النحو الآتي:

1- وصل عدد المحافظات المشمولة بميكنة عملية صرف ألبان الأطفال إلي 8 محافظات.

هى: (دمياط، القليوبية، مطروح، البحر الأحمر، كفر الشيخ، الفيوم، أسيوط، الوادي الجديد)

2- وصلت نسبة الإنجاز في مشروع إنشاء مصنع لإنتاج أنفلونزا الطيور إلي 35%.

3- وصلت نسة الإنجاز فى مشروع إنشاء مصنع لإنتاج علاج الأورام إلى 5%.

4- وصلت نسبة الاكتفاء الذاتي من إنتاج الدواء المحلي إلي 70.4% مقارنة بعدد الأدوية المستوردة المسجلة.

5- تم صرف حوافز لعدد 202 مصنع لتوفير أصناف غير متواجدة في الأسواق ضمن آلية تنفيذ إحكام الرقابة علي سوق الدواء.

6- وصل كمية الإنتاج المحلي للأنسولين إلي 949 فيال.